رياضة | نيمار في برشلونة بـ180 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار في برشلونة بـ180 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أخر التطورات الخاصة بصفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لصفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.‬

‫ويرغب برشلونة في استعادة خدمات لاعبه السابق والذي انتقال في صيف ٢٠١٧ بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة بقيمة ٢٢٢ مليون ‬يورو.

‫وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن إدارة البارسا قررت دفع (180) مليون يورو الصيف المقبل، وهو بند خروج نيمار من باريس سان جيرمان وفقا لقوانين الفيفا".‬

‫وأضافت الصحيفة بأن إدارة البارسا ترى أن نيمار هو أيقونة كرة القدم الوحيدة حاليا، الذي يمكنه أن يعوض حقبة ما بعد ميسي، وخاصة من حيث المراوغات 1 ضد 1، أو اللعب كمهاجم وهمي.‬