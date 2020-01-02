رياضة | برشلونة يتخلى عن كين ومبابي من أجل الصفقة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخلى عن كين ومبابي من أجل الصفقة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي برشلونة الإسباني سيوجه اهتمامه في الصيف المقبل نحو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا.

وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن النادي الكتالوني يبدو وأنه غير قادر على ضم النجمين، الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحاول برشلونة استعادة خدمات نيمار في الصيف الماضي، إلا أن إدارة النادي الباريسي رفضت كل العروض المقدمة لضمه، سواء العروض المادية فقط، أو العروض التي تضمنت إنتقال لاعبين من برشلونة نحو باريس.

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وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نيمار أصبح الهدف الأول للبلوجرانا في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد إبتعاد الثنائي عن الصورة.

من جانبه يسعى نيمار بكل قوة للعدوة مرة أخرى لملعب كامب نو، بعد إبتعاده عن واجهة النادي الباريسي التسويقية والفنية، لحساب كيليان مبابي.

وانتقل نيمار لباريس سان جيرمان في صفقة قياسية في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.