رياضة | طارق سامي حكما للزمالك وأسوان و"ناجي" للمصري وسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سامي حكما للزمالك وأسوان و"ناجي" للمصري وسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات اليوم والغد ضمن الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز على النحو التالى: الخميس 2 يناير 2020 - حرس الحدود وبيراميدز: وليد عبد الرازق وهانى العراقى واحمد التلاوى.. وخير الله سليمان حكما رابعا - المصرى وسموحة: محمود ناجى ومحمد عزازى ونور سعيد.. والسيد منير حكما رابعا Advertisements - الزمالك وأسوان: طارق سامي وتحسين السادات وابراهيم السودانى.. واحمد عبد الله حكما رابعا الجمعة 3 يناير 2020 وادى دجلة وطلائع الجيش : محمد حسن وعمر فتحى ومصطفى عبد العظيم ..وأحمد ناصر حكما رابعا

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