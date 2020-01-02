رياضة | قمة أرسنال ومانشستر يونايتد تثير الجدل حول مدافع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة أرسنال ومانشستر يونايتد تثير الجدل حول مدافع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني في مدرجات ملعب الإمارات في لندن لمتابعة مباراة أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز حضور أومتيتي في قمة أرسنال ومانشستر يونايتد الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بخصوص اقترابه من الانتقال لصفوف أرسنال، الباحث عن تدعيم دفاعاته.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن جمهور أرسنال الذي شاهد أومتيتي في المباراة أخذ يهتف "أعلنوا عن ضم أومتيتي"، في رسالة لإدارة النادي اللندني بضرورة إنهاء إجراءات التعاقد مع مدافع برشلونة.

وأشارت إلى أن وجود أومتيتي داخل ملعب الإمارات قد يكون هدفه الأساسي مساندة ألكسندر لاكازيت، زميله السابق في أولمبيك ليون الفرنسي ومهاجم أرسنال الحالي.