رياضة | الزمالك يحتفل بالفوز على الأهلي بالـ"ستة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحتفل بالفوز على الأهلي بالـ"ستة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل اليوم الخميس ٢ يناير نادي الزمالك بذكرى الفوز التاريخي على الأهلي بستة أهداف نظيفة، كأكبر فوز في تاريخ مواجهات القمة المصرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة تحمل تفاصيل المباراة، واللاعبين الذين سجلوا الأهداف في هذه المواجهة.

وكتبت عليها : " ‏نحتفل اليوم بذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة؛ حيث حقق الزمالك الفوز بستة أهداف مقابل لا شئ عام ١٩٤٢، أحرز الأهداف: عبد الرحمن فوزي "هدفين" وعبد الكريم صقر "هدفين" وحسن حلمي وعمر شندي".

ويعد هذا الفوز هو الأكبر بين مواجهات الأهلي والزمالك في تاريخ مواجهات القمة المصرية، حيث نجح الابيض في تحقيق نفس النتيجة مرتين ببطولة القاهرة عام ١٩٤٢ وفي بطولة الدوري المصري العام ١٩٤٤.