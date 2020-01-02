رياضة | نيمار يعود إلى برشلونة بـ"حفل زفاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يعود إلى برشلونة بـ"حفل زفاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح نادي برشلونة الإسباني ملف استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتتقالات الصيفية المقبلة.

وشهد حفل لويس سواريز وزوجته صوفيا بالبي لإعادة تجديد الوعود بينهما والاحتفال بمرور عشر سنوات على زواجهم.

وأقيم الحفل الذي أقيم الخميس الماضي في يونتا دِ إستي في أوروجواي تواجد العديد من لاعبي برشلونة الحاليين وكان من بينهم ليونيل ميسي وكذلك النجم البرازيلي، والتقط الثلاثي صورة تذكروا بها الأيام الخوالي والثلاثي الهجومي في كامب نو.

Advertisements

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة لديه رغبة في إعادة نيمار لأن أغلب اللاعبين يتمنون ذلك.

وفشلت مساعي برشلونة في لم شمل نيمار بسواريز وميسي في الصيف الماضي بسبب المطالب المادية الكبيرة من قبل نادي باريس سان جيرمان، ولكن بارتوميو رئيس برشلونة ترك الباب مفتوحاً لإعادة المحاولة في الموسم الجديد.