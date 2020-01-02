كريستيانو رونالدو وصديقته يستقبلان 2020 بالقبلات.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز بالعام الميلادي الجديد 2020.

جورجينا نشرت صورا لها برفقة كريستيانو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال احتفالهما، حيث يظهران متعانقين ويتبادلان القبل، وكتب رونالدو تعليقا قال فيه: “سنة سعيدة يا حبيبتي أتمنى أن يكون عام 2020 مليئا بالحب والصحة والسلام والنجاح، سنة جديدة سعيدة للجميع”.

الصور نالت إعجاب الملايين خلال ساعات قليلة، كما علقت جورجينا على الصور نفسهما بوقت متزامن مع رونالدو، وأرفقتهما بعبارة: حول الليلة الماضية. أتمنى في عام 2020 الكثير من الصحة والحب للجميع.

يذكر أن جورجينا صاحبة الـ 25 عاما، هي أم الطفلة الرابع للنجم البرتغالي (ألانا مارتينا).

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كانت جورجينا رودريجيز قد جضرت مع رونالدو حفل تسلمه جائزة “جلوب سوكر” لأفضل لاعب في عام 2019 وذلك في دينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

جورجينا ولدت في الـ 27 من يناير 1994 في مدينة خاكا الإسبانية وفي الوقت الذي عاشت فيه حياة هادئة في بداية حياتها المهنية؛ تغير كل شيء بعد لقائها نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو في عام 2016.

لفت الثنائي الانتباه إليهما من خلال نزهة منتظمة معًا وفي غضون بضعة أشهر ارتقت من مجرد اهتمام لاعب كرة القدم إلى صديقته الرسمية ليلمع نجمها بعدها كعارضة أزياء، وتتمكن من كسب شهـرةٍ واسعـة أظهرتهـا مؤخـرًا علـى غلاف مجلة “صحة المـرأة” الإسبانيـة.