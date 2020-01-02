بول بوجبا يبدأ العام الجديد بالاستماع للقرآن الكريم قبل إجراء جراجة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالعام الجديد بطريقة غير معتادة.

بول بوجبا، نشر عبر خاصية “ستوري” بحسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي”إنستجرام”، مقطع فيديو لأحد المقرئين وهو يتلو آية قرآنية.. وأرفق الفيديو باعليق قال فيه: “أفضل طريقة لبداية عام 2020”.

فريق “الشياطين الحمر” كان قد التقى فريق أرسنال على ملعب الإمارات في لندن، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفاز أرسنال بثنائية نظيفة.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس على جدول ترتيب “البريمير ليغ” برصيد 31 نقطة، بفارق 24 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، كشف عن تطور جديد بشأن إصابة لاعبه الفرنسي بول بوجبا، وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: إنه نفس الكاحل الذي عانى بسببه من قبل، وسيغيب لفترة عن الملاعب.

المدير الفني أضاف، لقد نصحه المحيطون بإجراء عملية في الكاحل، وعلى الأرجح سيفعل ذلك.

يشار إلى أن اللاعب بول بوجبا كان قد غاب عن المباريات هذا الموسم لفترة تقترب من ثلاثة أشهر، بسبب إصابة أخرى في الكاحل.. وقالت العديد من التقارير مؤخرًا إن اللاعب الفرنسي يضغط بكل قوة، من أجل الرحيل عن “الشياطين الحمر” خلال الميركاتو الشتوي.