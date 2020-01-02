نيمار دا سيلفا في موقف محرج بسبب بطنه.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لانتقادات شديدة وسخرية لظهوره بشكل لا يناسب الرياضيين، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، نشرت تقريرا أشار إلى ظهور نيمار المتواجد في البرازيل خلال عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وهو برفقة أصدقائه، نيني لاعب باريس سان جرمان السابق، وبطل التزلج غابرييل ميدينا.

الصحيفة نشرت عبر نسختها الإلكترونية مقاطع فيديو عديدة لنيمار خلال إجازته، إلا أنها ركزت على فيديو يظهر نيمار بدون قميص، وعلقت بأن “النجم البرازيلي يظهر ببطن لا تليق برياضي”.

التقرير أشار أيضا إلى ما وصفه بـ”التصرفات المتهورة” لنيمار خلال إجازته، معتبرا إياها أنها لا تتناسب مع الإصابات التي تعرض لها منذ التحاقه بصفوف النادي الباريسي بصيف 2017.

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التقرير اختتم بذكر بعض الأرقام المتعلقة بمشاركات نيمار مع باريس سان جرمان هذا الموسم، حيث لعب 10 مباريات من أصل 19 مباراة للفريق، وتواجد أساسيا في الملعب بدوري أبطال أوروبا أمام جلطة سراي، كما لعب بديلا بلقاء ريال مدريد.

قيمة نيمار السوقية سجلت هبوطا، وذلك للمرة الأولى في مشواره الكروي منذ 11 عاما، وفقا لأحدث إحصاءات موقع “ترانسفير ماركت”.

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أن القيمة السوقية لنيمار حافظت على الارتفاع المستمر منذ كان يلعب ضمن صفوف فريق سانتوس البرازيلي، قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني ومنه إلى فريق باريس سان جرمان الفرنسي.. إلا أن ذلك تراجع الآن لأول مرة منذ 11 عاما لتصل قيمته السوقية الحالية إلى 160 مليون يورو.