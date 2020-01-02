طفل يتسبب في بكاء خوانمي كاييخون في موقف مؤثر للغاية.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر اللاعب الإسباني خوانمي كاييخون -شقيق لاعب ريال مدريد السابق خوسيه كاييخون-، في لقطة وداع مؤثرة خلال مباراته الأخيرة مع فريقه بوليفار دي لا باز البوليفي.
اللاعب الإسباني البالغ من العمر 32 عامًا، شوهد في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، وهو في لحظة عاطفية مع أحد أطفال النادي، كان يتوسل إليه ليبقى فترة أخرى مع النادي.
الطفل انهار من البكاء في عناقه مع كاييخون، ليقوم اللاعب بإهدائه قميصه، قبل أن يضطر لمغادرة المكان محاولاً التغلب على دموعه أمام الطفل.
خوانمي، شقيق النجم الإسباني خوسيه كاييخون المحترف في صفوف نادي نابولي الإيطالي، كان قد خاض مباراته الأخيرة مع الفريق البوليفي، في ختام منافسات الدوري المحلي لكرة القدم، بعد أن قاد بوليفار لتحقيق المركز الثالث، وكانت اللحظة المؤثرة في النفق الواصل إلى غرف تبديل الملابس.
كاييخون، الذي بات أسطورة في نادي بوليفار، قرر ترك الفريق، لأسباب عائلية.
خوانمي كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيخوض مباراته الأخيرة مع النادي الأكثر شعبية على مستوى بوليفيا، وذلك لأسباب عائلية كما أشار في بيان وداعه.
اللاعب بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في أكاديمية ريال مدريد، ومنه مثل العديد من الأندية في الإسبانية واليونانية، غير أنه خاض تجربة عربية مع الاتفاق السعودي.. ويدافع عن ألوان ناديه البوليفي منذ عام 2018، وقد سجل معه 58 هدفًا من مشاركته في 88 مباراة في الدوري، منها 35 هدفًا هذا الموسم.
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