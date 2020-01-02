شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال x مان يونايتد: بداية مشرقة لـ«الجانرز».. وسقوط أول لـ«الشياطين» ضد الـ6 الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أرسنال في تحقيق الانتصار مع بداية عام 2020، وهزم مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن مباريات الجولة 21 من البريميرليج.

وحقق المدرب أرتيتا أول فوز له في قيادة الفريق في مباراته الثالثة (تعادل مباراة وخسر مباراة)، وقاد أرسنال للفوز على ملعب الإمارات للمرة الأولى منذ الجولة الثامنة، وبالتحديد في السادس من أكتوبر الماضي (1-0 ضد بورنموث)، أي أكثر من 3 أشهر.

وحقق أرسنال ثاني انتصاراته فقط خلال أخر 13 جولة، ليرتقي الفريق إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، على بعد 9 نقاط كاملة من تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وتلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية في صراع رباعي القمة، ولم يستغل تعثر تشيلسي (1-1 ضد برايتون) وسقوط توتنهام (1-0 ضد ساوثهامبتون) واستمر في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، على بعد 5 نقاط من تشيلسي الرابع.

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وخسر مانشستر يونايتد مباراته الثانية فقط بين أخر 10 جولات، لكن الفريق تعرض لهزيمته الخامسة خارج القواعد هذا الموسم من بين 11 مباراة لعبها خارج ملعب أولد ترافورد في البريميرليج هذا الموسم.

وتعد خسارة الأمس هي خسارته الأولى ضد أحد فرق القمة الـ6 في إنجلترا في مختلف البطولات هذا الموسم، في حين حقق أرسنال أول فوز له ضد منافس من النصف الأعلى في جدول الترتيب هذا الموسم.

وافتتح الإيفواري نيكولاس بيبي التهديف في المباراة لصالح أصحاب الأرض مسجلًا ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم، وعزز اليوناني سوكراتيس تقدم الفريق بهدف قبل نهاية الشوط الأول، ليتقدم أرسنال بفارق هدفين على منافس في ملعب الإمارات بالبريميرليج للمرة الأولى منذ فبراير 2019 (2-0 أيضًا، ضد ساوثهامبتون).

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متأخرًا بفارق هدفين للمرة الأولى منذ 21 أبريل 2019، عندما كان متأخرًا بنتيجة 2-0 ضد إيفرتون في جوديسون بارك (المباراة انتهت 4-0).

وحقق أرسنال أكبر فوز له على ملعب الإمارات بالبريميرليج منذ الفوز 2-0 على نيوكاسل في 1 أبريل 2019، ومدد الجانرز سلسلة اللاهزيمة ضد اليونايتد إلى 4 مباريات متتالية في البريميرليج، في سلسلة لم تتحقق من قبل في المسابقة منذ الفترة بين 1997 و1999.