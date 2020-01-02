شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام الخميس والجمعة بالدوري.. «سامي» يدير الزمالك وأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات التي ستقام اليوم والغد 2 و3 يناير، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدورى الممتاز.
وجاءت اختيارات الحكام على النحو التالي:
الخميس 2 يناير 2020:
- حرس الحدود x بيراميدز: وليد عبدالرازق، يعاونه هاني العراقي وأحمد التلاوي، وخير الله سليمان حكمًا رابعًا.
- المصرى x سموحة: محمود ناجي، يعاونه محمد عزازي ونور سعيد، والسيد منير حكمًا رابعًا.
- الزمالك x أسوان: طارق سامي، يعاونه تحسين السادات وإبراهيم السوداني، وأحمد عبدالله حكمًا رابعًا.
الجمعة 3 يناير 2020:
- وادي دجلة x طلائع الجيش: محمد حسن، يعاونه عمر فتحي ومصطفى عبدالعظيم، وأحمد ناصر حكمًا رابعًا.
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