شكرا لقرائتكم خبر عن ليون مهتم بضم «جيرو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يهتم نادي ليون الفرنسي بضم مهاجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب الديوك أوليفييه جيرو، حسب تقارير صحفية فرنسية.
وكان «جيرو» قد خرج من حسابات المدير الفني للبلوز فرانك لامبارد، ولا يشارك إلا نادرًا مع فريقه، فيما يبحث عن المشاركة أساسيًا من أجل اللعب مع منتخب بلاده في يورو 2020.
وحسب صحفية «لو باريزيان» الفرنسية، يسعى نادي ليون للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وخاض جيرو 7 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم بجميع البطولات وأحرز خلالهم هدفًا واحدًا.
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