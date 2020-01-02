تشكيل ناري متوقع لـ ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

يستضيف فريق ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقام مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد على ملعب "أنفيلد رود" معقل الريدز.

يعيش فريق ليفربول حالة معنوية عالية في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الريدز في الموسم الجاري وإنفراده بالصدارة بعيدًا عن أقرب منافسيه فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني ومانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - أدم لالانا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.