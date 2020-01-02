مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

تقام اليوم الخميس 2-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.



حيث يلتقي الزمالك أمام أسوان في الدوري المصري.

ويستضيف ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد، في الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

حرس الحدود ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

المصري ضد سموحة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

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الزمالك ضد أسوان، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الفيحاء ضد أهلي جدة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الوحدة ضد الرائد، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

العين ضد شباب أهلي دبي، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.