شكرا لقرائتكم معجزة الأهلى.. هنا جودة أول مصرية وعربية وأفريقية تتصدر التصنيف العالمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة للناشئات، أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتصدر التصنيف العالمى للناشئات، وذلك بعد الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية من خلال البطولات التى شاركت بها، على المستوى الدولى والأفريقى .

وتٌعد هنا جودة أسطورة فى لعبة تنس الطاولة، فى ظل تألقها وفوزها على لاعبات اكبر منها سنا، حيث انها تبلغ من العمر 12 عاما، وتغلبت على لاعبات من فرق السيدات، اى يكبرنها بما يزيد عن العشر سنوات .

وتوجت هنا جودة الشهر الماضى بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات بطولة البرتغال الدولية، للناشئين تحت 15 سنة، فى منافسات الزوجى مع فريدة بدوى لاعبة المنتخب أيضا، كما حققت اللاعبة الميدالية الذهبية فى منافسات الفردى والزوجى لتحت 18 سنة أيضا .

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كانت هنا جودة قد دخلت فى تحدى مع محمد صلاح، وصرحت من قبل قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".

ومن بين الإنجازات التى حققتها هنا أيضا احتلال المركز الرابع فى منافسات بطولة العالم للقارات، والتى أقيمت بالهند لتحصل على الميدالية البرونزية فى البطولة .

يذكر أن هنا جودة حققت لقب بطولة الجمهورية للسيدات مع فريق الأهلى، حيث أنها تلعب فى فريق تحت 12 سنة، ووفقًا للائحة فإن كل لاعب من حقه أن يخوض منافستين فقط، وحالة تواجده ضمن أول 8 مراكز فى الترتيب بعد خوض المنافسات يصبح من حقه المشاركة فى الحدث الثالث، وهو ما حدث مع اللاعبة، حيث خاضت منافسات تحت 12 وتحت 15 سنة، وحصلت على المركز الأول، بالتالى كان من حقها لعب منافسات تحت 18 سنة، وبعد خوض المنافسات حصلت على المركز الأول أيضًا فأصبح وفقا للائحة من حقها أن تشارك فى المنافسات التالية، وهى مرحلة الشباب ثم السيدات، وبالفعل التقت مع فرح عبد العزيز التى تبلغ 27 عامًا، وتغلبت الفتاة الصغيرة على منافستها بسهولة، وحصدت لقب بطولة الجمهورية لناديها.