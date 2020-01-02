شكرا لقرائتكم متى يبدأ كهربا فى تعويض رمضان صبحى مع الأهلى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادى الأهلى اليوم الخميس، وصول البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الجديد، بعد مخاطبة نادى أفيس البرتغالى رسمياً للحصول على البطاقة الدولية للاعب الدولي.

وعلم "الخليج 365" أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى طلب سرعة قيد كهربا من أجل ضمه لقائمة مواجهة نادى مصر فى المواجهة، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ببطولة الدورى العام، على أن يبدأ فعلياً مرحلة تعويض نجم الفريق المصاب رمضان صبحى بداية من مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ملعب الأخير يوم السبت بعد المقبل.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قد أكد أن أحد الأندية طلب الاستعلام عن قيد محمود كهربا، الذى يسعى الأهلى لقيده خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من أفيس البرتغالى.

وأوضح عبد الحفيظ: طلبنا بطاقة كهربا من اتحاد الكرة فى الساعات الأولى من فتح باب القيد، وفوجئنا بأن أحد الأندية استعلم عن قيد كهربا عبر النظام الإلكترونى وهو أمر غريب للغاية، لأن لا يوجد ناد مصرى أو خارج مصر يمتلك أوراق قيد وعقود كهربا سوى الأهلى، وطالب مدير الكرة فى الأهلى إتحاد الكرة بالكشف عن هذا النادى الذى استعلم عن قيد كهربا ربما لتأجيل قيد اللاعب لدى الأهلى لكن محاولاته ستفشل لأن الأهلى هو وحده من يملك أوراق قيد اللاعب.