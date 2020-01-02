شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب الاتحاد البرتغالى لإرسال بطاقة كهربا لقيده مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مسئولو اتحاد الكرة، الاتحاد البرتغالى لكرة القدم فقط لإرسال البطاقة الدولية لمحمود كهربا لاعب الأهلى الجديد مع الساعات الأولى لفتح باب القيد الشتوى أمس الأربعاء، ونفى مسئولو اللجنة ما تردد حول إرسال خطابين الاول للاتحاد البرتغالى والثانى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحسبا لرفض أفيش البرتغالى إرسال البطاقة بعد فسخ اللاعب عقده مع النادى قبل التوقيع للأهلى.

وأوضح مسئولو اللجنة أنه تمت مخاطبة الاتحاد البرتغالى عبر "السيستم" الخاص بالقيد وطلب البطاقة منه، ويظهر هذا الطلب على السيستم بشكل عام ما يعنى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم على علم بهذا الطلب ويتابع الموقف، وفى حالة وجود اعتراض أو أى مشكلة ستظهر على السيستم.

ويترقب مسئولو النادى الأهلى اليوم الخميس وصول البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الجديد، بعد مخاطبة نادى أفيس البرتغالى رسمياً للحصول على البطاقة الدولية للاعب الدولى، من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن أحد الأندية طلب الاستعلام عن قيد محمود كهربا الذى يسعى الأهلى لقيده خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من أفيس البرتغالى .

Advertisements

وأوضح عبد الحفيظ: طلبنا بطاقة كهربا من اتحاد الكرة فى الساعات الأولى من فتح باب القيد وفوجئنا بأن أحد الأندية استعلم عن قيد كهربا عبر النظام الإلكترونى وهو أمر غريب للغاية لأن لا يوجد نادى مصرى أو خارج مصر يمتلك أوراق قيد وعقود كهربا سوى الأهلى، وطالب مدير الكرة فى الأهلى اتحاد الكرة بالكشف عن هذا النادى الذى استعلم عن قيد كهربا ربما لتأجيل قيد اللاعب لدى الأهلى لكن محاولاته ستفشل، لأن الأهلى هو وحده من يملك أوراق قيد اللاعب، وتواصل اليوم الخميس، لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد للموسم الجارى 2019 - 2020 لتدعيم صفوفها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واشترطت اللجنة أن يقوم كل ناد بإنهاء الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة قبل القيد كشرط أساسى، على أن يكون الحق لأى لاعب يتم قيده فى المشاركة فى المباريات الحالية لفريقه.

تمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال فى شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أى نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير الجارى الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.