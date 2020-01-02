شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يكشف صعوبة مواجهة نادي مصر وسنواصل الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، على صعوبة مواجهة نادي إف سي مصر، المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري العام، معلقاً: "نحترم فريق إف سي مصر وجهازه الفني الذي يقدم مباريات قوية هذا الموسم" .

وأوضح أن المنافس المنتظر مواجهته الأحد المقبل، قدم مباراة جيدة جداً مؤخراً أمام طنطا، وفاز بهدفين مقابل هدف وحيد ولديه عناصر مميزة، ومن ثم سنتعامل مع المباراة بكل جدية .

وقال عبد الحفيظ: "نحترم جميع المنافسين، ولدينا هدف واحد ومحدد، وهو مواصلة الانتصارات المحلية، من أجل الحفاظ على صدارة الدوري"، مشيراًُ إلى أن الفريق جاهز لمباراة نادي إف سي مصر، ولديه رغبة قوية في تحقيق الفوز، الذي سيكون دافعا قويا قبل السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وأتم مدير الكرة بالأهلي أن الحديث عن مباراة المقاصة التي أقيمت أمس انتهى تماما بكل ما فيه، وبدأنا التحضير لمباراة إف سي مصر التي لن تكون سهلة على الإطلاق.

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة أمس الأربعاء بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – أحمد فتحى بينما يقود الهجوم مروان محسن، فى الوقت الذى بدأ المقاصة بتشكيل مكون من محمود حمدى فى حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحى وأحمد محسن وأحمد ياسين محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلى وعمرو مرعى .