كونتيس: حتا يحتاج للفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا: مصعب الفكي

أكد اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا أن مباراة اليوم أمام الظفرة لا تقبل القسمة على اثنين، مبيناً أن وضع الفريق يحتاج إلى نقاط المباراة حتى يحسن موقعه في ترتيب أندية الدوري.

وقال: كالعادة هي مباراة صعبة بالنسبة لنا لأننا ما زلنا نحتاج للنقاط، نواجه فريقاً مميزاً حقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة ويمر بفترة جيدة وهذا يصعب علينا المباراة، لكن نحن من جانبنا حضرنا جيداً للقاء. أداؤنا كان جيداً في المباريات الماضية ما عدا مباراة عجمان، ولكن في النهاية لم نحقق النتيجة المطلوبة، علينا أن نعمل للفوز بهذه المباراة حتى نعيد الثقة للاعبين.

وعن أهمية المواجهة بعد النتائج المتواضعة للفريق في الجولات الماضية: كما قلت هي مباراة مهمة، ليس بالنسبة للنقاط فقط بل لعودة الثقة، نحن نعمل بشكل جيد ويجب أن نحصد نقاط مباراة اليوم لأننا نستحق بعد كل ما قمنا به في الفترة الماضية.

وعن هل سيغير من أسلوبه في اللعب والذي يعني الاستحواذ أكثر قال: نعم لن نغير شيئاً، لدينا طريقتنا في اللعب وهي ناجعة، نحتاج فقط للمسة الأخيرة ومع المزيد من العمل سنحقق أهدافنا.

وأكد المدرب اليوناني أن ماهر جاسم وريكاردو فالينتي لن يشاركا في المباراة بداعي الإصابة، بينما سيغيب عبدالله خميس للإيقاف.

وأوضح المدرب أن فريقه يفتقد للجودة في هجوم الفريق لذلك لا يسجل كثيراً مبينا أن معظم الفرق لديها لاعبون محترفون يصنعون الفارق لكنه في نفس الوقت جدد الثقة في اللاعبين الموجودين في الفريق.