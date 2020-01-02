شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعمق جراح الاتحاد السكندري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المقاولون العرب فوزاً ثميناً، 1 - صفر، على مضيفه الاتحاد السكندري في المرحلة الحادية عشرة من الدوري المصري لكرة القدم التي شهدت تعادل الإسماعيلي مع ضيفه إنبي 1 - 1.

وارتفع رصيد المقاولون الذي حقق فوزه الثامن خلال الموسم الحالي، إلى 25 نقطة، وتجمد رصيد الاتحاد الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي في مختلف البطولات، عند 20 نقطة في المركز الثالث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يعمق جراح الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.