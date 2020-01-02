شكرا لقرائتكم خبر عن بداية محزنة لاتحاد جدة في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بداية محزنة لاتحاد جدة في 2020 تاريخ النشر: 02/01/2020 استمع

الرياض: عيسى الحكمي خيب اتحاد جدة ظن جماهيره في العام الجديد عندما افتتح 2020 بالخروج من ثمن نهائي كأس الملك لكرة القدم في السعودية، على يد ضيفه الفتح.

سجل المغربي كريم الأحمدي للاتحاد في الدقيقة 13، وبعد دقيقتين تعادل الضيوف عن طريق الهولندي ميتشيل تي فيردي، وقبل النهاية بدقيقتين أصابت النيران الصديقة مرمى الاتحاد بالهدف الثاني من المدافع حمدان البيشي.

وشهدت غرفة ملابس الاتحادية حالة ذهول كبيرة، وقال صاحب الهدف الاتحادي الوحيد: لم نكن نتوقع هذه النهاية، لكن يجب أن نتماسك لتعديل الصورة في الدوري.

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