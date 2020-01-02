الزمالك يبحث عن الثقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة : إبراهيم ربيع

يستضيف الزمالك نظيره أسوان في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة ال11 لبطولة الدوري المصري، بحثاً عن الثقة المفقودة بعد سلسلة من النتائج السلبية جعلته يتراجع إلى المركز السابع برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، أما أسوان فيحتل المركز ال17 برصيد 7 نقاط من 10 مباريات.

ويبحث الزمالك عن الفوز في مباراة اليوم لعدة أسباب في مقدمتها عودة الفريق للفوز مرة أخرى في الدوري، حيث كان آخر فوز للفريق أمام بيراميدز في 12 ديسمبر/‏كانون الأول الماضي.

وتعرض الفريق للتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة، مع نتائجه المتذبذبة في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعيد الزمالك في مباراة اليوم جهود محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، وعبدالله جمعة الظهير الأيسر، عقب شفائهما من الإصابات التي كانا يعانيانها وتسببت في غيابهما عن المباريات الأخيرة للفريق، في حين يغيب عن مباراة اليوم محمد عبد الغني للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، وحازم إمام للإصابة. ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي محمد عبد السلام ومحمود الونش، ومحمود علاء، وعبدالله جمعة في خط الدفاع، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، أمامهما الرباعي أشرف بن شرقي ويوسف أوباما، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد مهاجماً صريحاً.