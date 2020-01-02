الشنقيطي: الأولمبية تدعـم منتخـب 23 سنـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية أن مسيرة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» تحتاج إلى تكاتف الجميع وتوفير كافة أنواع الدعم اللازم من أجل تحقيق الهدف المنشود وتمثيل الوطن في أكبر المحافل.وقال الشنقيطي إن اللجنة الأولمبية الوطنية تقف جنباً إلى جنب مع كل الاتحادات التي تضع تمثيل الوطن ورفع رايته نصب أعينها، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة.

وأعرب عن ثقته في أبناء الإمارات في تقديم أداء مميز بكأس آسيا تحت 23 سنة.