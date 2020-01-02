شكرا لقرائتكم خبر عن محسن يغادر الزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدّم لاعب الزوراء عماد محسن طلباً رسمياً إلى الطاقم التدريبي للفريق يطلب فيه رغبته في مغادرة الفريق وإنهاء العقد المبرم بينه وبين إدارة الزوراء بالتراضي.

وقد أبدى مدرب الزوراء باسم قاسم عدم ممانعته من مغادرة عماد محسن إلى فريق آخر.بينما أكدت الإدارة أنها لن تقف بوجه أي لاعب يرغب في الرحيل.

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