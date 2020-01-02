النصر يقلب الطاولة على الجزيرة في 3 دقائق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

قلب النصر الطاولة على مستضيفه الجزيرة وفاز عليه 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد بحضور 4139 متفرجاً، ليصعد «العميد» إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 23 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة عن «فخر أبوظبي».

سجل الجزيرة أولاً عن طريق هدافه علي مبخوت ( 52 ) وهو الهدف السابع له في النسخة الحالية ويحمل الرقم 140 تاريخياً، وذلك قبل أن يعود النصر إلى قلب النتيجة خلال 3 دقائق عن طريق توزي (65) والفارو نيغريدو ( 68 ).

استحوذ الجزيرة في البداية على الكرة بشكل أكبر وشن عدداً من الهجمات المتنوعة عن طريق الأطراف والعمق، وأضاع البرازيلي كينو الذي مازال يبحث عن نفسه منذ العودة من الإصابة عدداً من الفرص الخطيرة، في المقابل لم تكن هناك أي خطورة للضيوف الذين غلب عليهم مظهر الحذر إلا من بعض الهجمات المرتدة التي تعامل معها خط دفاع الجزيرة ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بعد العودة من غرف الملابس كانت رغبة الفريقين أكثر وضوحاً للوصول إلى المرمى، وسجل علي مبخوت هدفاً لكنه ألغي بداعي التسلل، ويضغط النصر وتعود تسديدة كواسي من العارضة، وبعدها قاد الجزيرة هجمة مرتدة انطلق من خلالها كينو ومرر كرة الهدف الأول لمبخوت، إلا ان النصر قلب الطاولة على صاحب الأرض خلال 3 دقائق عن طريق توزي والفارو نيغريدو، ومن ثم باءت كل محاولات الجزيرة للعودة في النتيجة بالفشل رغم إشراك مراد باتنا.