الزمالك يحاول مصالحة جماهيره بعد نتائجه السلبية.. "عبدالسلام" يعود واستمرار "أبوجبل" في التشكيل لمواجهة أسوان

يستضيف الفريق الأول لنادى الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، نظيره أسوان، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

يأمل الفريق الأبيض فى العودة للانتصارات مرة أخرى بعد الفشل فى تحقيق الفوز خلال المباريات الثلاث الماضية حيث خسر أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل سلبياً مع سموحة والإنتاج الحربى، ويوجد بالمركز السابع برصيد 15 نقطة.

يستضيف فريق الزمالك منافسه أسوان اليوم، الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي في إطار الأسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الممتاز.



وفشل الزمالك فى تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات ثلاثة منهم بالدوري الممتاز والرابعة بدوري أبطال إفريقيا، حيث هزم من طلائع الجيش وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي وزيسكو الزامبي. حسبما ذكر موقع"صدى البلد".



وعلى الجانب الآخر يدخل فريق أسوان وهو في حالة فنية سيئة، حيث إنه فشل في تحقيق أي فوز منذ 7 مباريات كاملة، حيث آخر فوز حققه كان أمام فريق إنبي بالدوري الممتاز.

ويطمح فريق تماسيح النيل في أن يحقق المفاجأة وأن يتعادل على أقصى تقدير مع نادي الزمالك في مباراة اليوم، مستغلًا حالته الفنية السيئة التي تمر بها القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

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ويأتي نادي الزمالك في المركز السابع بجدول الدوري برصيد 15 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في ثلاثة وهزم في مواجهتين، بينما يأتي اسوان في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط حيث فاز في مواجهة وحيدة وحقق 4 تعادلات وهزم في 5 مناسبات.

ويفقد الفريق فى مواجهة اليوم جهود الثنائى حازم إمام، الذى ما زال يعانى من الإصابة بشد فى عضلة السمانة تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربى التى أقيمت فى الجولة الماضية، وأيضاً محمد عبدالغنى الذى يغيب للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات، كما يستمر غياب شيكابالا وعبدالله جمعة. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

وشهد المران الختامى أمس منافسة شرسة بين جميع اللاعبين وخاصة فى مركز حراسة المرمى من أجل الدخول فى التشكيل الأساسى، وظهر اعتماد «كارتيرون» على مشاركة محمد عبدالسلام فى مركز الظهير الأيمن بدلاً من «عبدالغنى» الموقوف، وحازم إمام المصاب، واستمرار محمد أبوجبل فى حراسة المرمى، حيث من المنتظر أن يضم التشكيل :

فى حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

وفى الدفاع: محمد عبدالشافى ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالسلام.

وفى الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

وفى الهجوم: أشرف بن شرقى ومصطفى محمد.