شكرا لقرائتكم خبر عن «لي تي» مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الصيني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم تعيين أسطورة الكرة الصينية لي تي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خلفًا للإيطالي مارشيلو ليبي.
وكان «ليبي» قد رحل عن تدريب المنتخب الآسيوي في 15 نوفمبر الماضي، ليحل لي تي محله مع مطلع العام الجديد، إذ يعتبر الأخير أحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة الصينية.
وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الهدف الأساسي للمدرب الجديد سيكون التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022.
وكان لي تي قد تولى سابقًا تدريب فريقي هيبي شينا فورتون ووهان زال، كما عمل مساعدًا في جوانزو إيفرجراندي والمنتخب الصيني سابقًا.
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