شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيول يسعى للتعاقد مع مهاجم ريـال مدريد السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي إسبانيول الإسباني لإعادة مهاجم ريـال مدريد السابق راؤول دي توماس إلى بلاده بعد فترة قضاها في البرتغال بقميص بنفيكا.

وكان اللاعب قد انضم بشكل نهائي إلى الفريق البرتغالي في يوليو الماضي قادمًا من الميرنجي مقابل 20 مليون يورو.

ولم ينجح «دي توماس» في الظهور بشكل جيد منذ بداية الموسم، حسب صحيفة «آس» الإسبانية، فيما أصبح إحدى أولويات نادي إسبانيول في تعاقدات الشتاء، إذ يسعى الفريق لتعزيز خط هجومه.