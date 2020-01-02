شكرا لقرائتكم شوقي غريب يفي بوعده مع عائلته بعد التتويج ببطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، وزوجته مناسك العمرة، حيث يتواجد المدير الفنى حاليا فى السعودية.

وكان شوقى غريب أكد عقب فوز الفراعنة ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، أن هديته لأسرته ستكون أداء عمرة جماعية احتفالا بالبطولة واسعاد الجماهير المصرية واستعادة هيبة الكرة المصرية .

ويحضر شوقى غريب وعلاء عبد العزيز المدير الإدارى للفراعنة، مراسم سحب قرعة أولمبياد طوكيو 2020، بعدما تلقى اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- يخطرهم فيها بإقامة قرعة أوليمبياد طوكيو 2020 فى النصف الثاني من شهر أبريل المقبل بطوكيو فى إطار الإعداد للمشاركة فى الأولمبياد المقرر لها يوليو المقبل حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم يوم 23 من نفس الشهر ثم 26 و29 على أن يتأهل الفريقان أصحاب المراكز الأول والثاني لدور الـ8 .



شوقى غريب وزوجته فى العمرة

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كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن القرعة ستقام فى إبريل وتم الاستقرار على سفر شوقى غريب ومعه علاء عبد العزيز مدير المنتخب إلى جانب أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية والمشرف على المنتخب وسيتم زيارة المدينة التى ستستضيف مباريات المنتخب عقب القرعة وأيضًا الفنادق والملاعب الخاصة بالبطولة.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب على ضم قائمة تضم 50 لاعبًا وإرسال القائمة النهائية فى شهر يونيو من العام المقبل إلى الاتحاد الدولى "فيفا" استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، واشترط الفيفا على المنتخبات المتأهلة للأولمبياد ضرورة إرسال قائمة تضم 50 لاعبًا على أن يتم إرسال القائمة النهائية فى يوليو والتى تضم 18 لاعبًا، بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياطى يتم استبعادهم قبل أول مباراة رسمية للمنتخب فى الأولمبياد.

وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن "فيفا" أرسل خطابات للمنتخبات المتأهلة بضرورة إرسال قائمة الأسماء فى شهر يونيو تضم 50 لاعبًا، وأن هذا الإجراء متبع مع المنتخبات المتأهلة للأولمبياد، موضحًا أنه يبحث عن وجوه جديدة من لاعبى الدورى الممتاز وهناك أكثر من اسم تألق مع فرقهم، على رأسهم حسن على لاعب المصرى وأحمد ياسين من مصر المقاصة وعبد الرحمن الدح لاعب طنطا ومحمود جاد حارس إنبى بالإضافة إلى شريف رضا لاعب سموحة والذى كان متواجدًا مع الفريق ولم يشارك بأمم أفريقيا ونفس الأمر لأحمد حمدى لاعب الجونة.

الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى عقد عدة اجتماعات من أجل اختيار القائمة التى تضم 50 لاعبًا حتى يتمكن من ضم كل اللاعبين المتاحين وفى نفس المرحلة العمرية التى يسمح لهم بالمشاركة فى الأولمبياد، على أن يتم اختيار القائمة النهائى التى تضم 18 لاعبًا من بين هؤلاء الخمسين.

الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى يضم شوقى غريب مديرًا فنيًا ومعتمد جمال مدرب عام ووائل رياض شيتوس ومحمد شوقى مدربين وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب وأيمن سليمان إدارى والدكتور أيمن زين طبيب.