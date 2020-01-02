شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بأكبر فوز فى تاريخ القلعة البيضاء على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، عبر موقع التغريدات تويتر، بأكبر فوز فى تاريخهم بمباريات القمة، بنتيجة 6/0، وذلك عام 1942 عاما، أى منذ 78 عاما، حيث لاعبى الأبيض سداسية دون رد من الفريق المنافس فى مباراة القمة، أحرز أهداف الزمالك فى المباراة كل من عبد الرحمن فوزى، وعبد الكريم صقر، بهدفين لكل منهما، بالإضافة إلى حسن حلمى وعمر شندى .

ونشرت الصفحة الرسمية صورة من النتيجة، وعلقت عليها :" نحتفل اليوم بذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة؛ حيث حقق الزمالك الفوز بستة أهداف مقابل لا شئ عام ١٩٤٢، أحرز الأهداف: عبد الرحمن فوزي "هدفين" وعبد الكريم صقر "هدفين" وحسن حلمي وعمر شندي" .



الزمالك

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يدخل نادى الزمالك مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس اختباراً محلياً جديداً حينما يستضيف نظيره أسوان على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع ان يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، امامهما الرباعي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد مهاجم صريح".

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .