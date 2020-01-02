شكرا لقرائتكم اليوم.. 4 مباريات في دوري سوبر السلة أبرزها سموحة ضد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من دورى سوبر السلة ، بإقامة 4 مباريات عندما يلتقى سموحة مع الأهلى ، و الجيش مع الجزيرة، بينما يلتقى سبورتنج مع مصر للتأمين ، وفيما يخص مباراة الزمالك و الاتحاد فتقام يوم 2 مارس ، فى ظل توقف بطولة الدورى ، لارتباطات المنتخب .

قرراتحاد كرة السلة توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف ، نظرا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، و التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن .

ووفقا لجدول البطولة فتستمر مباريات الذهاب حتى 9 يناير المقبل، بينما تقام مباريات العودة بدءا من 12 يناير وحتى 8 مارس المقبل .

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ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير، وحتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخرمباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس .

جاء قرار التأجيل و التوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابرمدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.

وسيقوم اتحاد كرة السلة خلال الفترة القادمة باستقدام معد نفسي ومحلل أداء ومخطط أحمال ومدلك للجهاز الفني الجديد للمنتخب ويستعد منتخب السلة للمشاركة فى تصفيات كأس أمم افريقيا لكرة السلة التي تقام من 18 إلى 25 فبراير 2020