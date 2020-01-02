شكرا لقرائتكم الجهاز الطبى بالأهلى يجهز الثنائى المرعب لمواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الثنائي النيجيري جونيور أجاي وحسين الشحات لمواجهة نادي مصر المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام وغاب الثنائي أجاي والشحات عن الأهلي في مواجهة مصر المقاصة التي أقيمت أمس الأربعاء في بطولة الدوري العام والتي حسمها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة أحرزها علي معلول ومحمد مجدي قفشة.

ويعاني أجاي من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، فيما يعاني الشحات من إصابة في العضلة الضامة، ويرفض فايلر المدير الفني للأهلي الاستعجال في الدفع بالثنائي تجنباً لتجدد اصابتهما، خاصة وأن الفريق يحتاج لخدماتهما في مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي والمقرر اقامتها يوم السبت بعد القادم في بطولة دوري أبطال افريقيا.

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ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة أمس الأربعاء بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – أحمد فتحى بينما يقود الهجوم مروان محسن، في الوقت الذي بدأ المقاصة بتشكيل مكون من محمود حمدي في حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وعمرو مرعي .