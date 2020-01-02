شكرا لقرائتكم الأهلي يترقب وصول بطاقة كهربا من البرتغال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو الأهلي وصول البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد اليوم الخميس، بعد مخاطبة نادي أفيس البرتغالي رسمياً للحصول على البطاقة الدولية للاعب الدولي.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد فجر مفاجأة بعدما كشف أن أحد الأندية طلب الاستعلام عن قيد محمود كهربا الذي يسعى الاهلي لقيده خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من أفيس البرتغالي .

أردف: طلبنا بطاقة كهربا من إتحاد الكرة في الساعات الأولى من فتح باب القيد وفوجئنا بأن أحد الأندية إستعلم عن قيد كهربا عبر النظام الإلكتروني وهو أمر غريب للغاية لأن لا يوجد نادً مصري أو خارج مصر يمتلك أوراق قيد وعقود كهربا سوي الاهلي، وطالب مدير الكرة في الاهلي إتحاد الكرة بالكشف عن هذا النادي الذى استعلم عن قيد كهربا ربما لتأجيل قيد اللاعب لدي الاهلي لكن محاولاته ستفشل لأن الاهلي هو وحده من يملك أوراق قيد اللاعب، وتواصل اليوم الخميس، لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد للموسم الجاري 2019 - 2020 لتدعيم صفوفها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واشترطت اللجنة أن يقوم كل ناد بإنهاء الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة قبل القيد كشرط أساسى، على أن يكون الحق لأي لاعب يتم قيده فى المشاركة فى المباريات الحالية لفريقه.

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تمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال في شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أي نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير الجاري الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعي أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.

واشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدوري الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسي لمناقشة الأمر، في الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة ، أوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن فتح الاستبدال سيدخل باللجنة في أزمات كثيرة منها المطالبة بعد ذلك بتعديل أي قرار يتخذ من قبل اللجنة الخماسية وبالتالي لن يتم تغيير شروط القيد الموضوعة قبل انطلاق الموسم الحالي.