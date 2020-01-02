شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة دجلة على ملعب جهاز الرياضة العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الخميس فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة وادى دجلة عندما يخوض الفريق مرانه على ستاد جهاز الرياضة العسكرى قبل أن يعلن المدير الفنى قائمة المباراة التى ستدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.

ويستعد الطلائع لمواجهة دجلة فى تمام السابعة والنصف مساءا غداً الجمعة على ستاد بتروسبورت فى مواجهة الهروب من قاع الجدول فى ظل الموقف المتقارب للفريقين بالمسابقة .

يحتل وادى دجلة بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً بينما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

ويدخل وادى دجلة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طلائع الجيش مع أسوان بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل بينهما من الاسبوع السابع للمسابقة.

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وكشف طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش رفضه القاطع لفكرة زيادة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية مؤكداً أن ناديه لن يتأثر من تطبيق القرار أو رفضه ولكنها مسألة مبدأ ، وقال طارق يحيى فى تصريحات خاصة : " أمتلك 25 لاعباً فى قائمة طلائع الجيش ويحق لى التعاقد مع 5 لاعبين أخرين ولم استخدم قاعدة الاستبدال أساساً ولكنى أرفض تغيير لوائح المسابقة " .

ويضيف المدير الفنى لطلائع الجيش : " قرار زيادة الاستبدال لن يضرنى ولن يفيدنى ولكن أرفض أن نسارع بإجراء التغيير على لوائح المسابقة مع كل أزمة يتعرض لها الاهلى أو الزمالك ، لابد أن يكون هناك احترام للقوانين التى بدأت بيها المسابقة ".

وتابع طارق يحيى : " تغيير اللوائح أفة الدوري المصرى ويجب أن نتصدى لها بكل حزم للحفاظ على العدل فى المسابقة ، ومثلما بدأ الدوري بقوانين ولوائح معينة طبقت على الجميع يجب أن تنهى المسابقة على نفس الوتيرة" .