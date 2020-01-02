شكرا لقرائتكم زي النهاردة من 4 سنين.. مؤمن زكريا ينضم للأهلي قادماً من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي من عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربي موسم 2010/2009 خاض معهم 40 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011/2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي.
ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع 3 آخرين، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012/2011 مقابل مليون جنيه ونصف، ولعب مع الفريق البترولي 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.
ملامسة العشب الأخضر وإرتداء فانلة الأهلى من جديد ستكون الامنية الأغلى لمؤمن زكريا صانع ألعاب المارد الأحمر فى 2020 بعد دوامة الازمات الصحية التى داهمت اللاعب فى 2019.
مؤمن زكريا انتقل إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من نادي إنبي موسم 2013/2012 مقابل مليون جنيه ونصف وشرط جزائي في حالة خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا لعام 2014 يعود إلى ناديه إنبي، وشارك مع الزمالك في 55 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 5 آخرين.
ثم انتقل إلى النادي الأهلى في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2015/2014 مقابل خمسة مليون جنيه ولمدة خمسة مواسم من نادي إنبي بعد انتهاء الإعارة لنادي الزمالك،
لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.
شارك مؤمن زكريا مع المنتخب الوطني في 12 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وكانت مباراته الأولي مع الفراعنة أمام منتخب كينيا مباراة ودية أقيمت في 30 اغسطس 2014 وفازت بها مصر 1-0، أما مباراته الأخيرة كانت ودية أمام اليونان في مارس 2018 وخسرها المنتخب بهدف نظيف
خاض مؤمن زكريا تجربة الإحتراف مرتين، الأولى كانت في شهر يناير موسم 2018، لصفوف نادي أهلي جدة السعودي علي سبيل الإعارة، ولعب مع الفريق 17 مباراة في مختلف البطولات وسجل 6 أهداف وبعد إنتهاء إعارته عاد للنادي الأهلي لكنه لم يحظي بفرصة للمشاركة، لتتم إعارته للمرة الثانية لنادي أحد السعودي مطلع موسم 2019، ولكنه لم يشارك في أي مباراة وأنهي النادي تعاقده معه سريعًا بسبب الاصابة.
كشف مؤمن زكريا فى وقت سابق تفاصيل إصابته التى تحتاج لوقت طويل للعلاج خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية وهو في حالة صحية أثارت حيرة ودهشة عشاق كرة القدم في مصر
ظهر مؤمن خلال البرنامج، في حالة غير مستقرة تجلت ملامحها، في صعوبة النطق والتحدث بسهولة، بالإضافة إلي نظراته الغريبة ووجه الشاحب، ما يؤكد أن اللاعب مر ويمر بمرحلة هي الأصعب في حياته سواء المهنية أو الشخصية.
كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.
وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.
إدارة النادي الأهلي كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا في ألمانيا، بجانب سداد كافة مستحقاته المالية عن الفترة التي يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادي المخلصين.
حقق مؤمن زكريا مع نادي الزمالك 3 بطولات، حيث توج بلقب الدوري الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013، و2014.
وحصل مع النادي الأهلي على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلي "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.
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