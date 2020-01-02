الزمالك ضد نادي أسوان .. التشكيل المتوقع للأبيض أمام تماسيح النيل

جدة - عمرو شويل من المتوقع أن يدفع كارتيرون المدير الفنى للزمالك بتشكيل أمام أسوان مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، وفى الوسط فرجانى ساسى وطارق حامد، أمامهما الرباعى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ومصطفى محمد مهاجم صريح".

يدخل نادى الزمالك مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، اختباراً محلياً جديداً حينما يستضيف نظيره أسوان على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد، حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً، كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد فى دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .

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ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الزمالك مكون من: "مسعد عوض - محمد طارق - محمد إسماعيل إبراهيم القاضى – محمود نعيم - محمد الصباحى – موسى داو – أحمد عامر – أحمد الصغيرى – فادى فريد - بادارا سيلا".

وينتظر عشاق الزمالك خلال شهر يناير الجارى 7 لقاءات قوية يخوضها الفارس الأبيض سواء على الصعيد المحلى ببطولة الدورى العام أو على صعيد المنافسات الأفريقية، واستكمال مباريات دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، سجل خلالها 10 أهداف واستقبل 7 أهداف، ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط عن مازيمبى الكونغولى المتصدر، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى أخرى وهزم فى مباراة أخرى، وسجل 3 أهداف استقبل 4 أهداف.

وحقق الزمالك الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراة أخرى، خلال خوضه 7 مباريات خلال شهر ديسمبر، بواقع 4 مواجهات فى الدورى الممتاز ومباراتين فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر.