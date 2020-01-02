شكرا لقرائتكم تعرف على حكام الجولة الحادية عشر فى الدوري المصري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباريات اليوم والغد 2 و3 يناير، ضمن الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، التى انطلقت يوم الأثنين الماضي بلقائين الجونة والانتاج الحربى وطنطا واف سي مصر ثم تم استكمال مباريات الاسبوع امس الاربعاء بثلاث لقاءات الاتحاد والمقاولون العرب، والاسماعيلى وانبي، والاهلى والمقاصة على النحو التالى :



الخميس 2 يناير 2020

- حرس الحدود وبيراميدز: وليد عبد الرازق وهانى العراقى واحمد التلاوى.. وخير الله سليمان حكما رابعا.

- المصرى وسموحة : محمود ناجى ومحمد عزازى ونور سعيد.. والسيد منير حكما رابعا.

- الزمالك واسوان : طارق سامى وتحسين السادات وابراهيم السودانى.. وأحمد عبد الله حكما رابعا.



الجمعة 3 يناير 2020 Advertisements

وادى دجلة وطلائع الجيش : محمد حسن وعمر فتحى ومصطفى عبد العظيم .. وأحمد ناصر حكما رابعا.

وشهدت مباريات الجولة الـ11 بالدورى أمس موجة غضب ضد الحكام، وتحديدا الثنائى سعيد حمزة ومحمد معروف اللذين أدارا مباراتى الاسماعيلى مع انبى، والاتحاد مع المقاولون، وأصدر نادى الاسماعيلى بيان رسمى أدان فيه مستوى الحكام، وقال البيان: "بادئ ذي بدء يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى دوماً على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقتها المختلفة الا ما حدث اليوم من حكم مباراة الاسماعيلى وانبى اقل ما يقال عليه انه فجر تحكيمى وظلم واضح للنادى الاسماعيلى حيث قام الحكم بإحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادى الاسماعيلى لا أساس لها من الصحة ، وتغاضي عن احتساب ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادي الإسماعيلي بشهادة جميع من تابع اللقاء، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها، وحيث ان الظلم التحكيمى الذى تعرض له نادى الاسماعيلى اليوم هو استمراراً لمسلسل طويل من الظلم التحكيمى حيث ان النادى الاسماعيلى هو اكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم.

وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ان ما تعرض اليه فريقه في مباراة اليوم تجاوز كل الحدود واكد بما لا يدع مجال للشك ان الأخطاء التحكيمية التي احتسبت ضد الفريق هى متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادى الاسماعيلى.