تقارير توضح موقف مشاركة صلاح أمام شيفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستعد فريق ليفربول لمواصلة مشواره المحلي في الدوري الإنجليزي عندما يستقبل منافسه شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس على ملعب "الآنفيلد" ضمن مباريات الأسبوع الـ21.

ليفربول استطاع الجولة الماضية أن يحقق فوزًا صعبًا على فريق وولفرهامبتون بهدف دون رد جاء عن طريق السنغالي الدولي ساديو ماني.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب سيجري تبديل وحيد في التشكيل من خلال عودة الغيني الدولي نابي كيتا ليكون بديلاً لفينالدوم في وسط الملعب.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول مباراة شيفيلد بطريقته المعتادة (4-3-3)، على أن يبدأ "الريدز" بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

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خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا - جوردان هندرسون - أدم لالانا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يمتلك "الريدز" 55 نقطة بفارق عشر نقاط عن ليستر سيتي والذي اكتسح هذه الجولة منافسه نيوكاسل يونايتد بنتيجة (3-0).

ليفربول لديه مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ18 أمام ويستهام حيث سيواجه بطل أوروبا منافسه "المطارق" في 29 من الشهر الحالي على الملعب "الأوليمبي" بلندن.