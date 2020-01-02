تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك على التشكيل الذي سيلعب به مباراة أسوان في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم الخميس ضمن المرحلة الـ11 من مسابقة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن كارتيرون سيجري تعديلان من خلال مشاركة محمد عبد السلام في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب حازم إمام للإصابة.

وسيكون التغيير الثاني في تشكيل الزمالك هو عودة مصطفى محمد لقيادة الجانب الهجومي بعدما شارك بديلاً في مباراة زيسكو الزامبي الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، في المقابل يتواجد أسوان في المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط فقط.