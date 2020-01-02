تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات المتنوعة. الدوري المصري 02:30 ـ حرس الحدود VS بيراميدز ـ القناة الناقلة: أون سبورت. Advertisements 05:00 ـ المصري VS سموحة ـ القناة الناقلة: أون سبورت. 07:30 ـ الزمالك VS أسوان ـ القناة الناقلة: أون سبورت. الدوري الإنجليزي 10:00 ـ ليفربول VS شيفيلد يونايتد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

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