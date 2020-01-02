تصريحات الأربعاء.. رسالة حسن حمدي للخطيب.. ولقاء تركي الشيخ والخطيب في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعا
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