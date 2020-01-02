محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد يسري مرشد:
وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق عبر برنامج على "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى علي قناة صدى البلد.
وقال مرتضى منصور في رسالة نصية لموسى:"حسن حمدي راجل محترم ، ياخسارة إنه خارج السياق".
ورد حمدي على الرسالة التي حملها موسى له من رئيس نادي الزمالك قائلا:" لم أتوقع رسالته".
وأتم حمدي حديثه بـ:" أعتزلت العمل الرياضي بمحض إرادتي وبعد دراسة متأنية، قراري بالاعتزال نهائي ولا رجعة فيه".
واعتزل حمدي كرة القدم عام ١٩٧٩ لظروف أسرية وهو في ال ٢٨ من عمره ليتجه إلي العمل الإداري منذ تاريخ اعتزاله وحتى عام ٢٠١٣.
وعمل حمدي مديرًا للكرة بالأهلي وعضوا لمجلس الإدارة ووكيلاً للمجلس ونائبًا لرئيس النادي ثم تولى رئاسة النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر ياخسارة".. بالفيديو: مرتضي منصور يوجه رسالة على الهواء إلى حسن حمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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