الليلة.. الزمالك يسعى لتصحيح أوضاعه على حساب أسوان المتعثر

يلتقى فى السابعة مساء اليوم الخميس فريق الزمالك لكرة القدم مع أسوان ضمن الجولة الحادية عشرة لبطولة الدورى الممتاز والمقررة فى استاد القاهرة الدولى.

يدخل الفريق الأبيض المباراة وسط حالة معنوية عالية بعد العودة من زامبيا بنقطة غالية بالتعادل مع زيسكو حافظت له على المركز الثانى فى المجموعة وجددت أمل المنافسة على التأهل لدور الثمانية فى دورى المجموعات الأفريقى، وهو ما حرص الفرنسى كارترون المدير الفنى على استغلاله بمطالبة لاعبيه بضرورة اللعب بروح قتالية عالية من أجل استعادة الانتصارات على المستوى المحلى بعد أن أخفق الفريق فى تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات متتالية منذ الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين حيث خسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين

ثم تعادل سلبيا مع سموحة والإنتاج الحربى ليفقد سبع نقاط كانت كفيلة بمنافسته على القمة حيث يحتل المركز الخامس برصيد ١٥ نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلى.

استعد الفريق للمباراة بعد عودة اللاعبين من الراحة السلبية لمدة يوم واحد، ويعتمد كارتيرون على القوة الضاربة للفريق التى لعب بها المباراة الأفريقية الأخيرة باستثناء البدء باللاعب مصطفى محمد كرأس حربة مع الدفع بمحمد عبدالسلام كظهير أيمن بدلا من محمد عبدالغنى الموقوف مباراة واحدة بسبب الحصول على الإنذار.

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمد أبوجبل لحراسة المرمى محمود علاء ومحمود حمدى الونش

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ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالشافى لخط الدفاع، وطارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو لخط الوسط، وأشرف بن شرقى وأوباما ومصطفى محمد لخط الهجوم.

أما فريق أسوان فإنه يسعى تحت قيادة مديره الفنى مجدى عبدالعاطى للابتعاد عن دائرة الخطر والخروج من عنق الزجاجة بعد سلسلة من النتائج السلبية فى المسابقة أدت إلى إعلان عبدالعاطى تقديم استقالته قبل أن يرفضها مجلس الإدارة ويجدد الثقة به.

ويحتل أسوان المركز قبل الأخير فى الجدول برصيد ٧ نقاط حيث لم يحقق الفوز سوى فى مباراة واحدة على إنبى بهدف وتعادل فى أربعة لقاءات كان آخرها مع طلائع الجيش بهدف فى الجولة العاشرة بينما خسر خمس مباريات.

ويعتمد المدير الفنى على لاعبيه مسعد عوض فى حراسة المرمى، ومحمد طارق ومحمد إسماعيل وإبراهيم القاضى ومحمود نعيم لخط الدفاع، ومحمد الصباحى وموسى داو وأحمد عامر فى خط الوسط، وأحمد الصغيرى وفادى فريد وبادارا سيلا فى خط الهجوم.