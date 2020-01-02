رياضة | تأجيل مباراة الأهلي والهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة الأهلي والهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الأهلي المصري تأجيل مباراته ضد الهلال السعودي بطل آسيا من شهر يناير الحالي إلى مارس المقبل في اعتزال النجم الليبي طارق التائب.

والتقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي آلميريا الإسباني واتفقا على التأجيل نظرًا لضغط المباريات على القلعة الحمراء في شهر يناير.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال يوم 13 يناير الجاري، لكن تم تأجيل إلى وقت لاحق في مارس يُكشف عنه لاحقا.