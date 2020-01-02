رياضة | مورينيو يهاجم تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يهاجم تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير النار على قرارات حكام الفيديو المساعدين بعد الهزيمة في ملعب ساوثهامبتون وقال إنه يجب أن يكون لهم تأثير أكثر من الحكام في الأحداث المهمة.

وخسر توتنهام (1-0) بهدف داني إينجس المذهل، لكن مورينيو كان غاضبًا لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح لاعبه ديلي آلي في الشوط الأول.

وأبلغ مورينيو الصحفيين "بالنسبة لي فالحكام ليسوا حكامًا. أعتقد أنه يجب تغيير مسمى حكم الفيديو المساعد لأنه ليس صحيحًا. يجب أن يكون حكم الفيديو لأنهم حكام".

وتابع "نشاهد حكامًا على أرض الملعب وليسوا حكاما فهم بمثابة المساعدين. الحكم الآخر في الغرفة هو من يتخذ القرارات المهمة وما أعلمه أن ركلة جزاء آلي كانت ركلة جزاء صحيحة وحكم الفيديو المساعد لم يتدخل".

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وزاد غضب مورينيو بعد تدخل حكم الفيديو في لعبة أخرى عندما وصل أليكس مكارثي حارس ساوثهامبتون أولًا إلى الكرة في تدخل ضد آلي.

وقال مورينيو إن حقيقة تدخل حكم الفيديو المساعد في اللعبة الثانية والتي اعترف أنها لم تكن ركلة جزاء كان لسحب التركيز من اللعبة الأولى والتي كان يجب النظر فيها.

وأضاف المدرب البرتغالي "الاتجاه الذي يسير فيه خطأ تماما".

وتركت النتيجة توتنهام في المركز السادس متأخرًا بـ6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.