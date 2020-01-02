رياضة | ضحيتان لـ"زيدان" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضحيتان لـ"زيدان" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لإجراء عملية إحلال وتجديد في صفوف الفريق، وتكوين قوام من اللاعبين الشباب للمنافسة على البطولات في عام 2020.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد من أبرز المرشحين للرحيل عن النادي الملكي حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري، ولم تتحرك إدارة النادي لتجديد تعاقده حتي الآن، مما يقربه من مغادرة الريال.

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أما ثاني المرشحين للرحيل عن ريال مدريد فهو البرازيلي مارسيلو والذي ارتبط بالانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي ومزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا في الفترة المقبلة.

ويقترب بعض اللاعبين للعودة لريال مدريد أبرزهم أشرف حكيمي، المعار إلى بوروسيا دورتموند، كما يسعي النادي لإبرام بعض الصفقات القوية خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتهم التعاقد مع الثنائي، إدواردو كامافينجا لاعب رين وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.