رياضة | الغردقة تنتهي من الاستعدادات لحفل الكاف وتنتظر وصول النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغردقة تنتهي من الاستعدادات لحفل الكاف وتنتظر وصول النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر مدينة الغردقة حفل توزيع جوائز أفضل لاعب إفريقي"الكاف"، ومن المقرر أن يصل خلال الأسبوع المقبل نجوم الساحرة المستديرة حول العالم بينهم النجم العالمى الفرعون المصرى محمد صلاح هداف نادى ليفربول الإنجليزيولاعب السنغالى ساديو مانى، واللاعب رياض محرز، الجزائرى لاعب نادى مانشستر سيتى، ويتنافسون على لقب الأفضل في إفريقيا على أرض مدينة الغردقة السياحية يوم الثلاثاء 7 يناير بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة.

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي مطلع الأسبوع المقبل عددًا كبيرًا من نجوم الساحرة المستديرة، وكذلك عدد كبير من الشخصيات الكروية الأفريقية من كل الدول، والذى يبلغ عددهم 350 شخصية كروية شهيرة.

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ويتنافس النجوم الثلاثة صلاح ومانى ومحرز على لقب الأفضل في إفريقيا، وسيكون حفلا أسطوريا والذى يقام على مسرح عائم بمنطقة سهل حشيش، ولأول مرة يقام حفل توزيع حوائز الكاف فى مصر وتحظى مدينة الغردقة الساحرة عليه.

وتزينت شوارع مدينة الغردقة السياحية، ومطار الغردقة الدولى ومنطقة سهل حشيش، المقرر إقامة الحفل بها، شهدت انتشارًا لأعلام الكاف وصورًا لنجوم الساحرة المستديرة فى أفريقيا، ويقام الحدث وسط اهتمام عالمى وأفريقى منقطع النظير، ومن المقرر أن تنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية.

واعلنت محافظة البحر الأحمر، الإنتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لإقامة حفل"الكاف"، واعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ القصوى لتأمين حفل الكاف بموضع خطة أمنية مشددة.