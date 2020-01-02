رياضة | الأهلي يلمح إلى تلاعب الزمالك ويطالب بعقابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يلمح إلى تلاعب الزمالك ويطالب بعقابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى محاولة نادي الزمالك في التلاعب بأزمة البطاقة الدولية الخاصة بمحمود عبد المنعم كهربا من خلال إرسال معلومات خاطئة إلى السيستم الخاص بقيد اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "بطاقة كهربا تصل الخميس وسيتم قيده بشكل طبيعي لكننا نطالب اتحاد الكرة بفتح تحقيق بشان النادي المصري الذي قام بالاستعلام عن موقف اللاعب بغرض تعطيل قيده وضرورة عقابه".

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وأعلن عبد الحفيظ محمود كهربا سيكون ضمن بعثة الأهلي التي ستخوض لقاء بلاتينيوم بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا وذلك بعد وصولو البطاقة الدولية من فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عقب التعاقد معه بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف.