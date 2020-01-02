رياضة | سقطة فادحة في قضية كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقطة فادحة في قضية كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن أزمة البطاقة الدولية الخاصة بمحمود عبد المنعم كهربا تم حلها بعد أن تلاعب أحد الأندية بالسيستم الخاص بمعلومات خاطئة عن القيد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "بطاقة كهربا تصل الخميس وسيتم قيده بشكل طبيعي لكننا نطالب اتحاد الكرة بفتح تحقيق بشان النادي المصري الذي قام بالاستعلام عن موقف اللاعب بغرض تعطيل قيده".

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وأعلن عبد الحفيظ محمود كهربا سيكون ضمن بعثة الأهلي التي ستخوض لقاء بلاتينيوم بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا وذلك بعد وصولو البطاقة الدولية من فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عقب التعاقد معه بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف.